Disabile in sedia a rotelle viene travolto da un' auto ma la polizia multa lui | Non era sul marciapiede

Un pirata della strada lo ha travolto con la sua automobile, ma a dover "pagare" è la persona investita. È il caso di Andrea Canessa, un ragazzo tetraplegico costretto su una sedia a rotelle dopo un altro incidente avvenuto 8 anni fa, che lo scorso 24 luglio si trovava in strada a Grosseto con la. 🔗 Leggi su Today.it

