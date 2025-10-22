Diritti a scuola | il Difensore civico parla agli studenti
Un’aula, voci giovani e una promessa semplice: rendere più consapevoli i cittadini di domani. A Roma, il 22 ottobre 2025, il Difensore civico del Lazio Marino Fardelli ha presentato “Il difensore civico sui banchi di scuola”, un percorso che porta diritti, doveri e strumenti di tutela direttamente tra gli studenti. Un investimento sul capitale umano . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In occasione dell'evento del Comune di Sant' Anastasia: Staffetta sui diritti "Luigi Bellocchio", i bambini della scuola dell'infanzia del plesso Strettola, insieme alle loro docenti, hanno riflettuto sul tema dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza attraverso letture,
