Diritti a scuola | il Difensore civico parla agli studenti

Sbircialanotizia.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’aula, voci giovani e una promessa semplice: rendere più consapevoli i cittadini di domani. A Roma, il 22 ottobre 2025, il Difensore civico del Lazio Marino Fardelli ha presentato “Il difensore civico sui banchi di scuola”, un percorso che porta diritti, doveri e strumenti di tutela direttamente tra gli studenti. Un investimento sul capitale umano . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

