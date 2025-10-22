Direzionale Manfredini Modena Life e Comune scontro sul maxi debito

Con la pubblicazione del nuovo Avviso Pubblico, a maggio 2025, Modena Life ha iniziato una interlocuzione con il Comune, come altri imprenditori, e ha presentato una manifestazione di interesse nella prima finestra prevista dal bando. Attualmente la proposta è all'esame dell'ufficio Urbanistica del Comune per poi essere oggetto di deliberazione del Consiglio comunale". Lo ha spiegato l'assessora all'Urbanistica Carla Ferrari precisando che "la manifestazione di interesse presentata non contempla l'ipotesi di insediare uno studentato al Direzionale Manfredini". Rispetto alla situazione debitoria relativa al Direzionale Manfredini nei confronti del Comune, l'assessora ha poi riportato quanto comunicato dagli uffici dell'assessorato al Bilancio: "Il Fondo Numeria Sviluppo Immobiliare, con società di gestione 'Numeria S.

La situazione dell'ex Direzionale Manfredini e il tema della sicurezza cittadina al centro della prossima seduta del Consiglio comunale di Modena, che torna a riunirsi lunedì 20 ottobre, per la trattazione di sei interrogazioni presentate dai consiglieri dei diversi

