DIRETTA Champions Real Madrid-Juve 0-0 e Atalanta-Slavia Praga 0-0 | INTERVALLO LIVE
Calciomercato.it vi offre il match del ‘Bernabeu’ tra i blancos di Alonso e i bianconeri di Tudor e quello della ‘New Balance Arena’ tra i nerazzurri di Juric e i biancorossi di Trpisovsky in tempo reale La Juventus e l’ Atalanta affrontano nell’ordine il Real Madrid in trasferta e lo Slavia Praga in casa nelle gare serali del mercoledì valide per la terza giornata della fase campionato di Champions League. Due sfide molto delicate che possono indirizzare il cammino europeo delle formazioni italiane che saranno dirette rispettivamente dagli arbitri Vincic e De Burgos. Mbappe contro la Juve nel Mondiale per Club (LaPresse) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ci siamo! Alle 21.00 si giocano Real Madrid-Juventus e Atalanta-Slavia Praga ? Segui le partite di Champions League in diretta su RTL 102.5 #RTL1025InChampionsLeague #UCL LIVE: https://pulse.ly/p4b3l0bryx - facebook.com Vai su Facebook
?#Real Madrid-#Roma femminile diretta: segui il match di UEFA Women’s Champions League LIVE - X Vai su X
Real Madrid-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League - Juventus di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Scrive fanpage.it
DIRETTA Champions, Real Madrid-Juventus e Atalanta-Slavia Praga: segui la cronaca LIVE - Il Real Madrid di Alonso affronta la Juve di Tudor e l'Atalanta sfida lo Slavia Praga in Champions. Segnala calciomercato.it
Real Madrid – Juventus LIVE e Diretta Streaming Champions League - Juventus in Diretta Tv e Streaming Live, 3° Giornata Champions League, Mercoledì 22 Ottobre ore 21:00. Come scrive stadiosport.it