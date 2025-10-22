Diora Madama la producer annuncia l’album di debutto La morte

La producer Diora Madama annuncia l’uscita del suo primo album dal titolo La Morte. Diora Madama annuncia ufficialmente l’uscita del suo primo album. La Morte (INRI RecordsMetatron) sarà disponibile ovunque da venerdì 31 ottobre. Un album metamodernista che esplora la coesistenza degli opposti: vita e morte, sensualità e spiritualità, luce e oscurità, tradizione e urbanità. È un’opera che abita la complessità, dove la fine diventa inizio e la vulnerabilità si intreccia alla forza. L’immaginario visivo e lirico di Diora Madama affonda le radici nel Sud, rendendo l’Abruzzo, terra d’origine dell’artista, un simbolo universale di contraddizione, identità e rinascita. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

