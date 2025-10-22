Dimore amiche ed i suoi proprietari | Parco Frassanelle

Sono sei i capolavori che costituiscono Dimore Amiche del Veneto – DAV, rete dell’Associazione Dimore Storiche Italiane - Adsi Parco e Villa Frassanelle: voluta in pieno ‘800 dalla famiglia Papafava, la villa è un esempio meraviglioso di stile Neoclassico, nell’architettura e negli interni che. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

“Il progetto Dimore Amiche sta funzionando, abbiamo firmato un protocollo d’intesa a Palazzo Lascaris che mette insieme 50 dimore e con Fiavet c’è un accordo che prevede la creazione di 12 itinerari sul territorio, oltre ad una serie di educational che stanno Vai su Facebook

