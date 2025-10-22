Dimissioni Tudor | Voce clamorosa tutto deciso dopo Real Madrid-Juventus

Tvplay.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva una voce clamorosa, Igor Tudor potrebbe dimettersi dopo Real Madrid-Juventus. Il tecnico croato potrebbe finire prima la sua avventura. Scoppia una polemica a poche ore da una partita molto delicata e difficilissima per come si trovano i bianconeri oggi. (ANSA) TvPlay.it Ecco le parole di Marcello Chirico a Juvelive su Twitch: “ Con Igor Tudor si sta creando la stessa situazione con Thiago Motta, il clima è teso. È un po’ nervoso e ieri è andato fuori. Si è perso quell’ardore iniziale che spingeva la squadra ad andare a riprendere i risultati ogni volta, dopo Verona non c’è più. 🔗 Leggi su Tvplay.it

dimissioni tudor voce clamorosa tutto deciso dopo real madrid juventus

© Tvplay.it - Dimissioni Tudor: Voce clamorosa, tutto deciso dopo Real Madrid-Juventus

Altre letture consigliate

dimissioni tudor voce clamorosaUltim’ora, esonero Tudor: clamorosa decisione della Juve - Ore bollenti alla Continassa: le prossime due gare potrebbero essere decisive per il futuro del tecnico croato, sempre più in bilico ... diregiovani.it scrive

Juventus, dimissioni Tudor: indizio UFFICIALE e game over - Il futuro di Tudor è ormai segnato: la svolta in panchina è dietro l'angolo, arriva la comunicazione definitiva. Lo riporta juvelive.it

Cerca Video su questo argomento: Dimissioni Tudor Voce Clamorosa