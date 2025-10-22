Arriva una voce clamorosa, Igor Tudor potrebbe dimettersi dopo Real Madrid-Juventus. Il tecnico croato potrebbe finire prima la sua avventura. Scoppia una polemica a poche ore da una partita molto delicata e difficilissima per come si trovano i bianconeri oggi. (ANSA) TvPlay.it Ecco le parole di Marcello Chirico a Juvelive su Twitch: “ Con Igor Tudor si sta creando la stessa situazione con Thiago Motta, il clima è teso. È un po’ nervoso e ieri è andato fuori. Si è perso quell’ardore iniziale che spingeva la squadra ad andare a riprendere i risultati ogni volta, dopo Verona non c’è più. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Dimissioni Tudor: Voce clamorosa, tutto deciso dopo Real Madrid-Juventus