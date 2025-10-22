Dimissioni effettive per Minerva in Comune arriva il viceprefetto Eufemia Tarsia
GALLIPOLI – Scaduti i termini tecnici dopo venti giorni dalla presentazione delle proprie dimissioni, Stefano Minerva ha terminato il suo mandato di sindaco di Gallipoli e in virtù della legge Del Rio, a partire da oggi è decaduta automaticamente anche la carica di presidente della Provincia di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Approfondisci con queste news
Dopo le Regionali, Pd e M5S si dividono anche sul Memorandum con la Libia. Appendino minaccia le dimissioni, cresce la tensione nel campo largo. - facebook.com Vai su Facebook
` Un tempo orgoglio nazionale, oggi l’Esercito svizzero affronta effettivi ridotti, dimissioni e scandali. Tra mezzi insufficienti e difesa fragile, la sicurezza del Paese è a rischio? Stasera, 20:40, LA 1 - X Vai su X
Regionali, il salentino Minerva lascia anche l'incarico di presidente di provincia: al suo posto Tarantino - Dopo le dimissioni da sindaco di Gallipoli, ha lasciato anche la guida della provincia di Lecce per correre alle imminenti elezioni. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Gallipoli, il sindaco Minerva annuncia le dimissioni: si candiderà alle Regionali con il Pd - L'annuncio ieri sera durante un comizio in piazza Tellini: lascia dopo quasi 10 anni di amministrazione per dedicarsi alla corsa al fianco di Decaro Stefano Minerva, primo cittadino di Gallipoli e ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it