Dimissioni Antonio Conte sta succedendo a Napoli in questo minuti | sarebbe clamoroso
Il momento in casa Napoli è uno dei più complicati della gestione Antonio Conte. Dopo la pesante sconfitta in campionato contro il Torino, è arrivato un vero e proprio crollo in Champions League, con il clamoroso 6-2 subito dal PSV Eindhoven. Un risultato che ha scosso l’ambiente e fatto esplodere tensioni che, forse, covavano già . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Altre letture consigliate
Questa partita rappresenta la pietra tombale sull’esperienza di Antonio Conte sulla nostra panchina. Esigo le sue dimissioni entro domani mattina, e se davvero desidera tornare dalla sua amata Juventus, che ci vada pure. - X Vai su X
Terremoto politico al comune di #Afragola: il sindaco, Antonio Pannone, questa mattina ha rassegnato le dimissioni. Azzerata la giunta. Alla base della decisione la mancata approvazione del DUP e la sfiducia al presidente del consiglio, Biagio Castaldo, che - facebook.com Vai su Facebook
M5S, la rielezione soviet di Conte. Appendino insiste: “Cambiare la rotta” - Sono ore complicate, quelle che sta vivendo il Movimento 5 stelle dopo la formalizzazione delle dimissioni da vicepresidente di Chiara Appendino. Secondo iltempo.it
Conte sotto accusa, fronda nei 5 Stelle dopo le Regionali: la vice Appendino minaccia le dimissioni e chiede “autonomia” dal PD - Più che “Travolti da un insolito destino”, Giuseppe Conte ed Elly Schlein sono attualmente travolti da un destino “comune”: la fronda interna. Scrive msn.com
Appendino contro Conte, verso dimissioni vicepresidente M5s/ Vendetta sul Pd e campo largo spaccato: i motivi - Crisi M5s e campo largo: Chiara Appendino verso le dimissioni da vicepresidente, Conte su tutte le furie. Come scrive ilsussidiario.net