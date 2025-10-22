Dimissioni Antonio Conte sta succedendo a Napoli in questo minuti | sarebbe clamoroso

Dailynews24.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il momento in casa Napoli è uno dei più complicati della gestione Antonio Conte. Dopo la pesante sconfitta in campionato contro il Torino, è arrivato un vero e proprio crollo in Champions League, con il clamoroso 6-2 subito dal PSV Eindhoven. Un risultato che ha scosso l’ambiente e fatto esplodere tensioni che, forse, covavano già . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

dimissioni antonio conte staM5S, la rielezione soviet di Conte. Appendino insiste: “Cambiare la rotta” - Sono ore complicate, quelle che sta vivendo il Movimento 5 stelle dopo la formalizzazione delle dimissioni da vicepresidente di Chiara Appendino. Secondo iltempo.it

dimissioni antonio conte staConte sotto accusa, fronda nei 5 Stelle dopo le Regionali: la vice Appendino minaccia le dimissioni e chiede “autonomia” dal PD - Più che “Travolti da un insolito destino”, Giuseppe Conte ed Elly Schlein sono attualmente travolti da un destino “comune”: la fronda interna. Scrive msn.com

dimissioni antonio conte staAppendino contro Conte, verso dimissioni vicepresidente M5s/ Vendetta sul Pd e campo largo spaccato: i motivi - Crisi M5s e campo largo: Chiara Appendino verso le dimissioni da vicepresidente, Conte su tutte le furie. Come scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Dimissioni Antonio Conte Sta