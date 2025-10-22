Dimensionamento scolastico | TAR Campania accoglie ricorso della Regione

Il TAR della Campania ha accolto il ricorso presentato dalla Regione contro il dimensionamento scolastico imposto dal Ministero dell'Istruzione. La sentenza n. 6842 del 21 ottobre 2025 blocca il taglio dei dirigenti scolastici e amministrativi previsto per i prossimi anni scolastici (2024-2027). Il nodo della questione era il metodo di calcolo utilizzato: il Ministero si è basato su stime nazionali della natalità, mentre la Regione chiedeva di considerare gli iscritti effettivi.La sentenza del TAR e la legge 1972022La sentenza n. 6842 del 21 ottobre 2025 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania segna un punto cruciale nell'applicazione della riforma del sistema scolastico nazionale. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

