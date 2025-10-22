Dimarco Inter con l’Union SG taglia il traguardo delle 300 presenze in nerazzurro | RocNations lo celebra così – FOTO
Inter News 24 Dimarco Inter, con l’Union SG taglia il traguardo delle 300 presenze in nerazzurro: la sua agenzia, RocNations lo celebra così. Una notte europea da ricordare, non solo per la vittoria e il record di squadra, ma anche per un traguardo personale che ha il sapore della storia e dell’appartenenza. Nella sfida vinta per 4-0 dall’Inter sul campo dell’Union Saint-Gilloise, Federico Dimarco ha tagliato il prestigioso traguardo delle 300 presenze con la maglia nerazzurra. Un numero tondo, significativo, raggiunto proprio con la casacca della squadra che tifa sin da bambino e di cui è diventato uno dei simboli più amati. 🔗 Leggi su Internews24.com
