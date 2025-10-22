Dimarco Inter Chivu punterà ancora su di lui contro il Napoli | il piano

Inter News 24 Dimarco Inter, le ultime sul momento dell’esterno nerazzurro con Chivu in questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Federico Dimarco è pronto a tornare titolare nella sfida contro il Napoli dopo aver giocato solo uno spezzone nella vittoria contro l’ Union Saint-Gilloise. Come riportato da Sky Sport, Cristian Chivu ha deciso di far riposare il terzino sinistro nella partita di Champions per permettergli di recuperare in vista di un match molto importante per la Serie A. Dimarco, che è uno dei punti di forza sulla fascia, si riprenderà il suo posto nel 3-5-2 nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Dimarco Inter, Chivu punterà ancora su di lui contro il Napoli: il piano

