Digitale Umbria campione di integrazione | formati oltre 33mila cittadini
Umbria campione di inclusione digitale. “Da noi è un diritto reale e aver raggiunto il 100% dei target del Pnrr significa che siamo stati in grado di trasformare le risorse europee in risultati concreti per i cittadini, costruendo una rete di servizi digitali capillare, accessibile e di qualità. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Altre letture consigliate
Alla Settimana europea delle Regioni e delle Città, la presidente dell’Umbria Stefania Proietti ha presentato il modello umbro per contrastare lo spopolamento delle aree interne, fondato su welfare culturale, sanità di prossimità e connettività digitale. Vediamo - facebook.com Vai su Facebook
Umbria Jazz, la storia del festival in digitale ora è consultabile https://ift.tt/TF5BCJX https://ift.tt/nySPtid - X Vai su X