differenziamoci asm premia le scuole

Terni, 22 ottobre 2025 - Si è svolta alla Sala Interamna della sede Asm Terni, la cerimonia di premiazione del concorso legato al progetto didattico di educazione ambientale “Differenziamoci”, che prevedeva la realizzazione di lavori con materiale di riciclo. L’iniziativa, ideata da Asm Terni e rivolta alle scuole primarie e secondarie di primo grado degli otto Comuni serviti dall’azienda (Arrone, Calvi dell’Umbria, Ferentillo, Montefranco, Narni, Otricoli, Polino e Terni) nasce per promuovere la sostenibilità ambientale e la cultura del riciclo attraverso percorsi educativi, incontri formativi e concorsi creativi dedicati agli studenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

