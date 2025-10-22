Diffamò politico su Facebook dovrà pagare 4.500 euro e 10mila di risarcimento

Siena, 22 ottobre 2025 – C’era stata un’ondata di commenti violenti e sferzanti nei confronti dell’allora capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale Maurizio Forzoni quando lanciò, per rabbia, una bottiglietta in Piazza del Campo durante il Palio dell’Assunta 2019. Un gesto di stizza, spiegò all’epoca, per la caduta di Tittia. Per la cronaca, alla fine, quel Palio fu vinto proprio dalla Selva, contrada di Forzoni, con Remorex scosso. Non aveva voluto danneggiare nessuno, da subito ammise lo sbaglio e chiese scusa alla città. Si auto-sospese dall’incarico di capogruppo, quindi si dimise dalla commissione regolamento del Palio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

