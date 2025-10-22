Diffamò la criminologa Bruzzone su Facebook | condannata la fondatrice della cooperativa ‘Be Free’
Oria Gargano, fondatrice della cooperativa Be Free contro la violenza di genere è stata condannata dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione IV Penale, “per il reato di diffamazione aggravata nei confronti della dottoressa Roberta Bruzzone, accogliendo integralmente le conclusioni della parte civile”. E’ quanto si legge in un comunicato dello studio della nota criminologa. Ad emettere la sentenza è stata il giudice Marina Casale. “La vicenda trae origine – viene spiegato – da dichiarazioni rilasciate da Oria Gargano in una serie di post su Facebook, nelle quali venivano formulate affermazioni gravemente lesive dell’onore e della reputazione professionale della dottoressa Bruzzone, psicologa forense e criminologa di fama nazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche questi approfondimenti
ODIARE TI COSTA, MA PURE PARLARE A VANVERA David Rossi: diffamò Monteleone, condannata criminologa Il Tribunale di Potenza ha condannato Ursula Franco, criminologa, per diffamazione aggravata nei confronti del giornalista Antonino Monteleon - X Vai su X
Ho il terrore di un attacco con l’acido”. Prima la diffamazione, poi le molestie e le minacce. È una storia travagliata quella raccontata ieri, 1 ottobre, dalla criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone, che ha testimoniato nella seconda aula del tribunale m - facebook.com Vai su Facebook