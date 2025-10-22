Oria Gargano, fondatrice della cooperativa Be Free contro la violenza di genere è stata condannata dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione IV Penale, “per il reato di diffamazione aggravata nei confronti della dottoressa Roberta Bruzzone, accogliendo integralmente le conclusioni della parte civile”. E’ quanto si legge in un comunicato dello studio della nota criminologa. Ad emettere la sentenza è stata il giudice Marina Casale. “La vicenda trae origine – viene spiegato – da dichiarazioni rilasciate da Oria Gargano in una serie di post su Facebook, nelle quali venivano formulate affermazioni gravemente lesive dell’onore e della reputazione professionale della dottoressa Bruzzone, psicologa forense e criminologa di fama nazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Diffamò la criminologa Bruzzone su Facebook: condannata la fondatrice della cooperativa 'Be Free'