Dietro il passaggio segreto 35 chili di hashish jammer e pistola | arresto convalidato

BRINDISI - Convalidato l'arresto della 70enne francavillese condotta in carcere sabato scorso (18 ottobre 2025), dopo la perquisizione in via Pietro Di Castri, alla 167, a opera dei carabinieri. Al termine dell'attività, i militari sono usciti dall'abitazione con diversi scatoloni, contenenti 35. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

