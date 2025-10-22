Diecimila piccoli alunni al voto per i parlamentini delle scuole

Casertanews.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi al 31 ottobre, in una ventina di scuole del primo ciclo tra Napoli e Caserta, circa 10mila bambini e ragazzi vanno al voto per eleggere i propri rappresentanti di classe, che costituiranno subito dopo i Parlamenti d’Istituto. L’iniziativa si svolge all’interno del percorso di comunità “A. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

