Diecimila piccoli alunni al voto per i parlamentini delle scuole

Da oggi al 31 ottobre, in una ventina di scuole del primo ciclo tra Napoli e Caserta, circa 10mila bambini e ragazzi vanno al voto per eleggere i propri rappresentanti di classe, che costituiranno subito dopo i Parlamenti d'Istituto.

Nascite in costante calo e fecondità al minimo storico. Una fotografia in tre grafici. Il trend negativo non si inverte: nell'ultimo anno sono nati 369.944 bambini, quasi diecimila in meno rispetto al 2023. Di @vil_alessandro https://ilfoglio.it/economia/2025/10/21/n - X Vai su X

Da Noi… a Ruota Libera con Isoardi, Brilli e Gioè Per le storie di persone comuni ci sarà un'ultranovantenne che ha fatto adottare quasi diecimila bambini. Ecco le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 19 ottobre 2025 - facebook.com Vai su Facebook

“A piccoli passi”, diecimila studenti al voto tra Napoli e Caserta: la democrazia dei piccoli - Da oggi al 31 ottobre, in una ventina di scuole del primo ciclo tra Napoli e Caserta, circa 10mila bambini e ragazzivanno al voto per ... sciscianonotizie.it scrive

Diocesi: Aversa, gli studenti al voto con “A piccoli passi” per l’elezione dei rappresentanti di classe - Diecimila studenti, venti scuole, sedici Comuni tra le province di Napoli e Caserta: è in corso in questi giorni l’elezione dei rappresentanti di classe nelle scuole primarie e secondarie di primo gra ... Da agensir.it