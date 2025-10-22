Dieci anni fa la rivoluzione Netflix | cinque serie che ci hanno legati al divano
Il 22 ottobre 2015 Netflix arrivava in Italia, portando con sé un cambiamento radicale nel modo in cui consumiamo intrattenimento. Non era solo una nuova piattaforma per vedere film e serie: era l’inizio di una rivoluzione culturale. Un prima e un dopo ben definiti, uno spartiacque che ha trasformato spettatori casuali in binge watcher incalliti e ha rivoluzionato il concetto stesso di fruizione televisiva. A dieci anni di distanza, sembra quasi impossibile ricordare com’era prima. In un’Italia ancora legata alle reti generaliste e ai palinsesti dei canali satellitari, Netflix ha introdotto qualcosa di nuovo: libertà, scelta, e accesso immediato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
