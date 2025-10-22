Dieci anni di #ioleggoperché il progetto per le biblioteche a scuola | Coinvolti 29mila istituti

Repubblica.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’iniziativa dell’Associazione Italiana Editori per l’educazione e la promozione della lettura è arrivata a interessarne uno su cinque. 🔗 Leggi su Repubblica.it

dieci anni di ioleggoperch233 il progetto per le biblioteche a scuola coinvolti 29mila istituti

© Repubblica.it - Dieci anni di #ioleggoperché, il progetto per le biblioteche a scuola: “Coinvolti 29mila istituti”

Altre letture consigliate

dieci anni ioleggoperch233 progettoCompie dieci anni #ioleggoperché, il progetto sociale dell'Aie - Compie dieci anni #ioleggoperché, il progetto sociale per la creazione e il potenziamento delle biblioteche scolastiche: dal 2015, in sinergia con scuole, librerie e tutto il mondo del libro, istituzi ... Scrive msn.com

dieci anni ioleggoperch233 progetto#ioleggoperché compie dieci anni: una festa lunga dieci giorni per le biblioteche - Compie dieci anni #ioleggoperché, il progetto dell’Associazione Italiana Editori (AIE) nato per creare e potenziare le biblioteche scolastiche italiane. Segnala primaonline.it

Scuole Aperte, il progetto del MoVI compie dieci anni - Spesso attivato in quartieri fragili, dove i servizi mancano e la solitudine sociale pesa, grazie a questo progetto gli istituti scolastici hanno ritrovato il loro ruolo originario: non solo luoghi di ... Segnala huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Dieci Anni Ioleggoperch233 Progetto