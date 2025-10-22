Diagnosi precoci e più accurate Morgagni-Pierantoni all' avanguardia | a Forlì un modello di Pet unico in Italia

Riduce fino al 50% le dosi di radiofarmaco, necessita di tempi di preparazione ed esecuzione più rapidi e utilizza l'intelligenza artificiale per restituire dati e diagnosi più precisi e accurati. E' la nuova PetTc installata all'Ospedale 'Morgagni-Pierantoni' di Forlì: la prima di questo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

