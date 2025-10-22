Diabetico discriminato a un concorso condannata azienda di trasporto pubblico

L’avvocato Nannei a Savona per difendere un aspirante autista di bus di linea. “Grave episodio: candidato escluso dalla graduatoria per il suo handicap”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

