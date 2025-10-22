Di quanto aumentano le sigarette sale il prezzo dal 2026 Mini-stangata in manovra

Quotidiano.net | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 22 ottobre 2025  – Se fumate, preparate il portafoglio: dal 2026 le sigarette in Italia costeranno un po’ di più. La nuova manovra targata Meloni introduce aumenti graduali delle accise, destinati a impattare non solo le bionde tradizionali, ma anche trinciati e prodotti da svapo. Un balzello che, a ben vedere, dimostra ancora una volta come dentro alla sigaretta ci sia più fisco che tabacco. Ecco quando sono previsti gli aumenti e quanto costeranno. L'aumento delle accise. “Le sigarette, poco poco ma sì, aumentano”, ha dichiarato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti a proposito della nuova legge di Bilancio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

di quanto aumentano le sigarette sale il prezzo dal 2026 mini stangata in manovra

© Quotidiano.net - Di quanto aumentano le sigarette, sale il prezzo dal 2026. Mini-stangata in manovra

Scopri altri approfondimenti

aumentano sigarette sale prezzoDi quanto aumentano le sigarette, sale il prezzo dal 2026. Mini-stangata in manovra - Roma, 22 ottobre 2025 – Se fumate, preparate il portafoglio: dal 2026 le sigarette in Italia costeranno un po’ di più. Scrive quotidiano.net

aumentano sigarette sale prezzoSigarette: nuovi aumenti prezzi dal 2026, rincari anche per quelle elettroniche. Ecco quanto costeranno i pacchetti - La legge di Bilancio 2026 prevede aumenti graduali di sigarette, tabacco trinciato, riscaldato e sigarette elettroniche. Riporta firstonline.info

aumentano sigarette sale prezzoAumento sigarette 2026, quali e da quando - Dal 1° gennaio 2026 le sigarette torneranno ad aumentare: ecco quali prodotti saranno interessati e di quanto potrebbe crescere il prezzo entro il 2028. Si legge su money.it

Cerca Video su questo argomento: Aumentano Sigarette Sale Prezzo