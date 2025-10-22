Di quanto aumentano le sigarette sale il prezzo dal 2026 Mini-stangata in manovra

Roma, 22 ottobre 2025 – Se fumate, preparate il portafoglio: dal 2026 le sigarette in Italia costeranno un po' di più. La nuova manovra targata Meloni introduce aumenti graduali delle accise, destinati a impattare non solo le bionde tradizionali, ma anche trinciati e prodotti da svapo. Un balzello che, a ben vedere, dimostra ancora una volta come dentro alla sigaretta ci sia più fisco che tabacco. Ecco quando sono previsti gli aumenti e quanto costeranno. L'aumento delle accise. "Le sigarette, poco poco ma sì, aumentano", ha dichiarato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti a proposito della nuova legge di Bilancio.

