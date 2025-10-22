Di Lorenzo | Abbiamo fatto una brutta figura siamo fragili in questo momento

Anteprima24.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto “La brutta figura che abbiamo fatto questa sera dobbiamo analizzarla bene e capire bene le motivazioni “. Non cerca scuse il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo dopo il tracollo 6-2 con il Psv in Champions. “E’ stata una brutta serata – ha aggiunto ai microfoni di Sky – è andato tutto storto. Siamo fragili in questo momento, quest’anno abbiamo perso un po’ di compattezza e di equilibrio, abbiamo preso dei gol che a questi livelli non si possono prendere”. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

di lorenzo abbiamo fatto una brutta figura siamo fragili in questo momento

© Anteprima24.it - Di Lorenzo: “Abbiamo fatto una brutta figura, siamo fragili in questo momento”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

lorenzo abbiamo fatto bruttaChampions: Di Lorenzo, fatto brutta figura, andato tutto storto - "La brutta figura che abbiamo fatto questa sera dobbiamo analizzarla bene e capire bene le motivazioni". msn.com scrive

lorenzo abbiamo fatto bruttaPsv-Napoli, Di Lorenzo: "Brutta figura, ora serve un bagno di umiltà" - Il capitano del Napoli ci mette la faccia dopo la pesante sconfitta di Eindhoven: "È una brutta figura bisognerà analizzarla bene e capire bene le motivazioni - sport.sky.it scrive

lorenzo abbiamo fatto bruttaNapoli, Di Lorenzo a SKY: “Abbiamo smarrito la solidità dello scorso anno. Abbiamo fatto una brutta figura - Gli azzurri sono stati letteralmente travolti dal PSV, incassando un pesante 6- Si legge su gonfialarete.com

Cerca Video su questo argomento: Lorenzo Abbiamo Fatto Brutta