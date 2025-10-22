Tempo di lettura: < 1 minuto “La brutta figura che abbiamo fatto questa sera dobbiamo analizzarla bene e capire bene le motivazioni “. Non cerca scuse il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo dopo il tracollo 6-2 con il Psv in Champions. “E’ stata una brutta serata – ha aggiunto ai microfoni di Sky – è andato tutto storto. Siamo fragili in questo momento, quest’anno abbiamo perso un po’ di compattezza e di equilibrio, abbiamo preso dei gol che a questi livelli non si possono prendere”. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Di Lorenzo: “Abbiamo fatto una brutta figura, siamo fragili in questo momento”