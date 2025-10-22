Di Gregorio show in Real Madrid Juve | una sua clamorosa parata mantiene la parità all’intervallo

Di Gregorio show in Real Madrid Juve: il VIDEO del grande intervento del portiere che mantiene la parità. Nel tempio del Real Madrid e in un momento difficile della stagione, la Juventus si aggrappa ai guantoni del suo portiere nella lotta di Champions League. Michele Di Gregorio sale in cattedra con un intervento prodigioso, tenendo letteralmente a galla una squadra in emergenza e in balia dell’attacco stellare dei Blancos. Al 40? minuto del primo tempo, quando il Bernabeu era già pronto a esultare, l’estremo difensore bianconero ha negato a Kylian Mbappé un gol che sembrava già fatto. REAL MADRID JUVE LIVE L’azione dei padroni di casa è stata fulminea e ha messo a nudo tutte le difficoltà della difesa inedita schierata da Igor Tudor, orfana di Bremer e Cabal. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

