Di Gregorio show in Real Madrid Juve | una sua clamorosa parata mantiene la parità all’intervallo
Di Gregorio show in Real Madrid Juve: il VIDEO del grande intervento del portiere che mantiene la parità. Nel tempio del Real Madrid e in un momento difficile della stagione, la Juventus si aggrappa ai guantoni del suo portiere nella lotta di Champions League. Michele Di Gregorio sale in cattedra con un intervento prodigioso, tenendo letteralmente a galla una squadra in emergenza e in balia dell’attacco stellare dei Blancos. Al 40? minuto del primo tempo, quando il Bernabeu era già pronto a esultare, l’estremo difensore bianconero ha negato a Kylian Mbappé un gol che sembrava già fatto. REAL MADRID JUVE LIVE L’azione dei padroni di casa è stata fulminea e ha messo a nudo tutte le difficoltà della difesa inedita schierata da Igor Tudor, orfana di Bremer e Cabal. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Il nostro nuovo show-room a Roma in via Gregorio VII - facebook.com Vai su Facebook
Di Gregorio a Prime Video: «Il Real non ha bisogno di presentazioni, queste gare le sogni sin da bambino. Ai tifosi faccio una promessa stasera» - Di Gregorio a Prime Video: emozione per il Bernabeu, rispetto per Mbappé e compagni, ma la Juventus ci proverà con intensità stasera Una notte da sogno, un palcoscenico che ogni bambino desidera calca ... Riporta juventusnews24.com
Real Madrid-Juventus, Di Gregorio a Sky: 'Troppo presto per parlare' - Juventus: "Per me è la prima volta qui, sicuramente è un sogno. Riporta ilbianconero.com
Real Madrid-Juventus, TOP e FLOP al 45': super Di Gregorio, il messaggio a Tudor - Buono l'approccio della Juventus al Bernabeu ed è anche una risposta alle ultime prestzioni negative, alle voci su Tudor. Da ilbianconero.com