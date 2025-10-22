Di Gregorio a Prime | Le sconfitte fanno sempre arrabbiare ma l’atteggiamento è stato fantastico Questa deve essere la nostra base la squadra ha dimostrato grande carattere Su Vlahovic…
Di Gregorio ha parlato così ai microfoni di Prime dopo Real Madrid Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Di Gregorio ha parlato ai microfoni di Prime dopo Real Madrid Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Champions League. SCONFITTA MENO DOLOROSA – «Le sconfitte fanno sempre arrabbiare ma l’atteggiamento è stato fantastico. Bisogna partire così in ogni partita, sono molto orgoglioso di loro» PARATE – «Sono contento ma mi dispiace aver preso gol. La vittoria è la cosa più importante e quindi sono un po’ dispiaciuto. Cosa è mancato? È stata fatta la partita giusta. Una squadra compatta che ha lottato ma oggi la Juve ha dimostrato un grande carattere e questa deve essere la nostra base». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Spalletti chiama Di Gregorio: i convocati Italia, quattro prime volte - facebook.com Vai su Facebook
Marche: Ricci, 'sconfitte fanno male, gestirle a testa alta' - Lo scrive l'europarlamentare del Pd e candidato alla presidenza della Regione Marche sconfitto dal centrodestra riconfermato ... Riporta ansa.it