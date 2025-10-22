Di Gregorio ha parlato così ai microfoni di Prime dopo Real Madrid Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Di Gregorio ha parlato ai microfoni di Prime dopo Real Madrid Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Champions League. SCONFITTA MENO DOLOROSA – «Le sconfitte fanno sempre arrabbiare ma l’atteggiamento è stato fantastico. Bisogna partire così in ogni partita, sono molto orgoglioso di loro» PARATE – «Sono contento ma mi dispiace aver preso gol. La vittoria è la cosa più importante e quindi sono un po’ dispiaciuto. Cosa è mancato? È stata fatta la partita giusta. Una squadra compatta che ha lottato ma oggi la Juve ha dimostrato un grande carattere e questa deve essere la nostra base». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Di Gregorio a Prime: «Le sconfitte fanno sempre arrabbiare ma l’atteggiamento è stato fantastico. Questa deve essere la nostra base, la squadra ha dimostrato grande carattere. Su Vlahovic…»