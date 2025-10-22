Di chi è davvero lo scontrino Garlasco spunta il supertestimone Sempio rompe il silenzio a Chi l’ha visto
Stasera il programma di Rai3 «Chi l'ha visto?» manderà in onda un' intervista esclusiva realizzata dall'inviato Vittorio Romano ad Andrea Sempio, una figura centrale in un filone di indagine legato al tragico omicidio di Chiara Poggi. Sempio, che è stato indagato in relazione a questo caso, ha fornito la sua versione dei fatti e ha espresso il suo stato d'animo riguardo la pressione dell'inchiesta. Uno dei punti focali dell'intervista ha riguardato un dettaglio cruciale emerso nelle indagini: lo scontrino di un parcheggio. Sempio ha rivendicato la titolarità di quello scontrino, sostenendo che esso dimostrerebbe la sua presenza a Vigevano — una città non immediatamente vicina al luogo del crimine, ma comunque importante nel contesto degli sviluppi investigativi — proprio nel momento in cui Chiara Poggi è stata uccisa.
«Se lui continua a usare quello scontrino, va contro un muro: lo scontrino è falso». Questa è la posizione netta di Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, che attraverso il suo legale Fabrizio Gallo ha commentato pubblicamente il valore dell'alibi
