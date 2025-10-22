Di chi è davvero lo scontrino Garlasco spunta il supertestimone | clamoroso cambia tutto
Si è presentato spontaneamente dai carabinieri di via Moscova, a Milano. Ha raccontato la sua verità con calma, senza esitazioni. Un uomo che sostiene di essere il reale proprietario del celebre scontrino del parcheggio di Vigevano, datato 13 agosto 2007, giorno dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Un euro per un’ora di sosta in piazza Sant’Ambrogio, alle 10.18. Un dettaglio che oggi potrebbe cambiare di nuovo tutto, gettando nuove ombre sull’alibi di Andrea Sempio. L’uomo, definito “persona informata sui fatti”, ha dichiarato che quello scontrino non appartiene né a Sempio né ai suoi familiari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
