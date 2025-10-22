Di Canio è deluso da Openda non ci può credere | Quel tiro grida vendetta ha fatto un piattino

Openda si è divorato il gol del pareggio della Juve contro il Real Madrid e Di Canio lo bacchetta: "Ci mette troppo tempo a calciare, è abituato a giocare un calcio disincantato nel Lipsia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Di Canio è deluso da Openda, non ci può credere: “Quel tiro grida vendetta, ha fatto un piattino” - Di Canio bacchetta Openda L'errore del belga è stato piuttosto clamoroso e avrebbe potuto rendere meno amara la trasferta della Juve che è arrivata a un soffio dal pareggio contro il Real Madrid. fanpage.it scrive