Di Canio è deluso da Openda non ci può credere | Quel tiro grida vendetta ha fatto un piattino

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Openda si è divorato il gol del pareggio della Juve contro il Real Madrid e Di Canio lo bacchetta: "Ci mette troppo tempo a calciare, è abituato a giocare un calcio disincantato nel Lipsia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

L'errore del belga è stato piuttosto clamoroso e avrebbe potuto rendere meno amara la trasferta della Juve che è arrivata a un soffio dal pareggio contro il Real Madrid.

