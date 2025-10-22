Deve scontare oltre 5 anni di reclusione rintracciato e condotto in carcere

CASCINA – . Nella nottata del 19 ottobre, i carabinieri della stazione di Cascina hanno dato esecuzione a un provvedimento di arresto nei confronti di un cittadino di origine extracomunitaria di 37 anni, irregolare sul territorio nazionale. Durante un posto di controllo, i militari hanno fermato un’autovettura e, procedendo all’identificazione degli occupanti, hanno scoperto che il passeggero, era destinatario di un provvedimento restrittivo emesso dall’autorita? giudiziaria. A seguito di accertamenti, e? emerso che l’uomo, gia? espulso dal territorio nazionale nel 2018, era gravato da un ordine di carcerazione emesso dalla procura presso il tribunale di Pisa nel 2022. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

