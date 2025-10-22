Detenuto obeso muore in carcere | aperto fascicolo verrà disposta autopsia

22 ott 2025

MESAGNE - La procura di Torino ha aperto un fascicolo contro ignoti per la morte di Francesco De Leo, il 51enne di Mesagne deceduto nei giorni scorsi nel carcere Lorusso e Cutugno. L'inchiesta dovrà accertare le cause e la dinamica del decesso. La famiglia è assistita dall'avvocato Luca Puce. Sul. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

