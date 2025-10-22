Detenuto obeso muore in carcere | aperto fascicolo verrà disposta autopsia
MESAGNE - La procura di Torino ha aperto un fascicolo contro ignoti per la morte di Francesco De Leo, il 51enne di Mesagne deceduto nei giorni scorsi nel carcere Lorusso e Cutugno. L'inchiesta dovrà accertare le cause e la dinamica del decesso. La famiglia è assistita dall'avvocato Luca Puce. Sul. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
MORTO IN CELLA A TORINO FRANCESCO DE LEO, DETENUTO OBESO DI 260 KG: " VITTIMA DI INDIFFERENZA E DIASPORA CARCERARIA". L'UMANITA' RIMANE FUORI DAL CARCERE. QUANDO LA DETENZIONE PER REATI MENO GRAVI E' INUTIL - facebook.com Vai su Facebook
Il caso del detenuto obeso e malato, le accuse dopo la morte: “Ignorati i campanelli d’allarme” - X Vai su X
Francesco De Leo, detenuto obeso muore a Torino. «Non c’era sistemazione idonea» - È morto nel carcere torinese Lorusso e Cutugno Francesco De Leo, un detenuto 51enne originario di Brindisi, pugliese di 51 anni che pesava circa 265 chili. Da ilmattino.it
Detenuto obeso di 265kg muore in carcere, il fratello: "Stava male e senza cure" - Aperte le indagini per la morte di un detenuto obeso di 265kg, Francesco De Leo, nel carcere di Torino dopo aver vissuto per mesi in ospedale ... Scrive internapoli.it
Muore in carcere detenuto obeso, aperto a Torino fascicolo - La procura di Torino ha aperto un fascicolo contro ignoti per la morte del detenuto di 50 anni affetto da una grave obesità, deceduto nei giorni scorsi nel carcere Lorusso e ... Scrive msn.com