Detenuti e volontari ripuliscono Sabaudia

Sabaudia, 22 ottobre 2025 – Dopo il grande successo dell'iniziativa di maggio, che aveva visto oltre 400 partecipanti – tra cui 114 detenuti in permesso premio – rimuovere 3,7 tonnellate di plastica e rifiuti in 12 città italiane, Plastic Free Onlus, l'organizzazione impegnata nel contrasto all'inquinamento da plastica, e Seconda Chance, associazione del Terzo Settore dedicata al reinserimento socio-lavorativo dei detenuti, tornano a unire le forze per una nuova giornata di impegno condiviso tra ambiente e inclusione sociale. Sabato 25 ottobre, il Lazio sarà protagonista con due appuntamenti: a Sabaudia, in provincia di Latina, dove volontari e detenuti in permesso premio provenienti dalla Casa Circondariale di Frosinone ripuliranno l'area di via San Francesco d'Assisi – località Molella, con il patrocinio del Comune di Sabaudia; e a Ferento, a Viterbo, dove i detenuti della Casa Circondariale di Viterbo saranno impegnati nella pulizia della strada che conduce all'antico sito archeologico etrusco-romano, per poi concludere la giornata con una visita culturale tra i resti dell'anfiteatro e delle terme di Augusto.