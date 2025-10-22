Desaparecidos la figlia di una vittima | 50 anni per l’ergastolo a Troccoli ma è valsa la pena

Repubblica.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Beatriz Garcia Filippazzi parla dopo la condanna del comandante che nel 1977 sequestrò sua madre mandandola poi a morire in un carcere in Uruguay: “Questa sentenza dà speranza anche agli altri”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Desaparecidos, la figlia di una vittima: "50 anni per l'ergastolo a Troccoli, ma è valsa la pena"

