Desaparecidos la figlia di una vittima | 50 anni per l’ergastolo a Troccoli ma è valsa la pena
Beatriz Garcia Filippazzi parla dopo la condanna del comandante che nel 1977 sequestrò sua madre mandandola poi a morire in un carcere in Uruguay: “Questa sentenza dà speranza anche agli altri”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
