Dermatite atopica pazienti in azione | firme per LEA e Piano cronicità

Roma ascolta il bisogno di chi convive con la dermatite atopica: una comunità vasta, circa 3 milioni di persone, segnata da prurito ostinato e notti spezzate. Oggi quelle voci chiedono tutele certe e accesso equo alle cure, puntando all’inserimento nei Lea e nel Piano nazionale della cronicità. Un’urgenza ignorata A Montecitorio, il 22 ottobre, è . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Dermatite atopica, pazienti in azione: firme per LEA e Piano cronicità

Scopri altri approfondimenti

La gestione terapeutica integrata e le strategie diagnostiche avanzate sono state al centro del Network collaborativo in dermatite atopica, l'evento formativo che si è tenuto oggi nella sala convegni della Asl, in via Napoli. Per il dottor Massimo Travaglini, respo - facebook.com Vai su Facebook

Dermatite atopica. “Venga riconosciuta come patologia cronica invalidante”. ANDeA lancia una raccolta firme - È tempo di un cambio di direzione per la dermatite atopica, malattia infiammatoria cronica che riguarda milioni di persone, dall’infanzia all’età adulta, con un impatto fortemente negativo sulla salut ... Si legge su quotidianosanita.it

Dermatite atopica, i pazienti chiedono riconoscimento e tutele - La dermatite atopica è la più comune malattia infiammatoria cutanea nel mondo, con numeri in aumento, e l'Italia è tra i Paesi europei con la maggiore prevalenza, con una st ... Lo riporta quotidiano.net

Dermatite atopica, il progetto del Gemelli per aiutare a riconoscerla - Molto frequente nell’infanzia (interessa fino ad un bambino su 5), la sua prevalenza sta aumentando anche tra gli ... Si legge su romatoday.it