Derive Fest al Lupo la prima giornata degli eventi di Area Sismica | tocca ai Fire!
Torna il trio svedese Fire! con la loro esplosione sonora tra jazz, rock e improvvisazione. Il trio svedese Fire!, formato dal sassofonista Mats Gustafsson, dal bassista Johan Berthling e dal batterista Andreas Werliin, torna a incendiare i palchi europei con un tour che attraversa confini sonori. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Si parte col DERIVE FEST [24•25•26 ottobre] a Lupo - facebook.com Vai su Facebook
Area Sismica si sposta al mare e inaugura la rassegna elettroacustica “Derive” al Bagno Lupo - Ordinarie e Musiche Inaudite, nella nuova sede di Lido di Savio ... Segnala ravennaedintorni.it