Derive Fest al Lupo la prima giornata degli eventi di Area Sismica | tocca ai Fire!

22 ott 2025

Torna il trio svedese Fire! con la loro esplosione sonora tra jazz, rock e improvvisazione. Il trio svedese Fire!, formato dal sassofonista Mats Gustafsson, dal bassista Johan Berthling e dal batterista Andreas Werliin, torna a incendiare i palchi europei con un tour che attraversa confini sonori. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

