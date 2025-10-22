Deposito Autolinee Toscane l’alt della sindaca Funaro | Non avrà destinazione turistico-ricettiva
Firenze, 22 ottobre 2025 – Nessun albergo, né struttura turistico-ricettiva al posto del deposito dei bus di Autolinee Toscana di viale dei Cadorna al Romito. Arriva lo stop preventivo della prima cittadina Sara Funaro, che a margine di un evento a Palazzo Vecchio ha dichiarato: "non abbiamo avuto interlocuzioni con la proprietà, non c'è nessuna destinazione urbanistica su quell'immobile che preveda la funzione di turistico-ricettivo. Dovrebbero chiedere una variante e su questo voglio essere molto chiara: siamo disponibilissimi a ragionare con la proprietà, disponibilissimi a ragionare sullo sviluppo di quell'area ma non a destinazione turistico-ricettiva ”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
