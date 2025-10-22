Deposito Autolinee Toscane l’alt della sindaca Funaro | Non avrà destinazione turistico-ricettiva

Lanazione.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 22 ottobre 2025 – Nessun albergo, né struttura turistico-ricettiva al posto del deposito dei bus  di Autolinee Toscana di viale dei Cadorna al Romito.      Arriva lo stop preventivo della prima cittadina Sara Funaro, che a margine di un evento a Palazzo Vecchio ha dichiarato: "non abbiamo avuto interlocuzioni con la proprietà, non c'è nessuna destinazione urbanistica su quell'immobile che preveda la funzione di turistico-ricettivo. Dovrebbero chiedere una variante e su questo voglio essere molto chiara: siamo disponibilissimi a ragionare con la proprietà, disponibilissimi a ragionare sullo sviluppo di quell'area ma non a destinazione turistico-ricettiva ”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

deposito autolinee toscane l8217alt della sindaca funaro non avr224 destinazione turistico ricettiva

© Lanazione.it - Deposito Autolinee Toscane, l’alt della sindaca Funaro: “Non avrà destinazione turistico-ricettiva”

Approfondisci con queste news

deposito autolinee toscane l8217altAddio bus, benvenuti turisti: il deposito At a Firenze cerca compratori. Potrà essere hotel o studentato - Si tratta del complesso immobiliare di viale dei Cadorna al Romito, utilizzato dai pullman della Sita. Lo riporta msn.com

L’esplosione Calenzano e l’sos gasolio per i bus di Autolinee Toscane. Ecco il piano di Eni - Firenze, 11 dicembre 2024 – Emergenza gasolio per i bus di Autolinee Toscane dopo l’esplosione che ha coinvolto il deposito di Calenzano, causando cinque vittime. Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Deposito Autolinee Toscane L8217alt