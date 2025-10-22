Depeche Mode il 5 dicembre escono il film concerto M e il live Memento Mori | Mexico City

LONDRA – Il 5 dicembre usciranno due importanti pubblicazioni targate Depeche Mode, per celebrare la leggendaria band britannica: il cofanetto del film concerto “Depeche Mode: M” (versione 2 DVD o versione 2Blu-ray), contenente anche il doppio cd con l’album live “Memento Mori: Mexico City”; e le versioni in 2 CD e in 4 LP in 3 diverse colorazioni dell’album “Memento Mori: Mexico City”. L’annuncio arriva in vista dell’uscita nelle sale italiane del film “Depeche Mode: M” (distribuito da Trafalgar Nexo Digital), prevista per il 28-29-30 ottobre, che racconta i tre concerti sold-out tenuti dai Depeche Mode al Foro Sol di Città del Messico durante il tour mondiale Memento Mori del 2023. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Depeche Mode, il 5 dicembre escono il film concerto “M” e il live “Memento Mori: Mexico City”

