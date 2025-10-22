Depeche Mode | il 5 dicembre esce il bundle del film concerto Depeche Mode | M e Memento Mori | Mexico City l’album live contenente 4 brani inediti

DEPECHE MODE IL 5 DICEMBRE ESCE IL BUNDLE 2DVD2CD & 2BLU-RAY2CD DEL FILM CONCERTO “DEPECHE MODE: M” (NELLE SALE ITALIANE IL 28-29-30 OTTOBRE) E LA VERSIONE 2CD E 4LP DELL’ALBUM LIVE “MEMENTO MORI: MEXICO CITY” CONTENENTE 4 BRANI INEDITI TRA CUI “IN THE END” IN USCITA IN DIGITALE VENERDÌ 24 OTTOBRE Il 5 dicembre usciranno due importanti pubblicazioni targate DEPECHE MODE, per celebrare la leggendaria band britannica: il cofanetto del film concerto “DEPECHE MODE: M” (versione 2DVD o versione 2Blu-ray), contenente anche il doppio CD con l’album live “MEMENTO MORI: MEXICO CITY”; e le versioni in 2CD e in 4LP in 3 diverse colorazioni dell’album “MEMENTO MORI: MEXICO CITY”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Depeche Mode: il 5 dicembre esce il bundle del film concerto “Depeche Mode: M” e “Memento Mori: Mexico City”, l’album live contenente 4 brani inediti

