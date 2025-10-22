Denuncia le violenze del patrigno ma il Codice rosso arriva al pm più di un mese dopo | Renata Trandafir e la madre Gabriela ammazzate a fucilate

Leggo.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era il 29 novembre del 2021, la data in cui Renata Trandafir, 22 anni, si presentà dai carabinieri di Castelfrando Emilia per denunciare le violenze del patrigno, Salvatore. 🔗 Leggi su Leggo.it

denuncia le violenze del patrigno ma il codice rosso arriva al pm pi249 di un mese dopo renata trandafir e la madre gabriela ammazzate a fucilate

© Leggo.it - Denuncia le violenze del patrigno ma il Codice rosso arriva al pm più di un mese dopo: Renata Trandafir e la madre Gabriela ammazzate a fucilate

Contenuti che potrebbero interessarti

denuncia violenze patrigno codiceDenuncia le violenze del patrigno ma il Codice rosso arriva al pm più di un mese dopo: Renata Trandafir e la madre Gabriela ammazzate a fucilate - Era il 29 novembre del 2021, la data in cui Renata Trandafir, 22 anni, si presentà dai carabinieri di Castelfrando Emilia per denunciare le violenze del patrigno, Salvatore Montefusco. Lo riporta msn.com

denuncia violenze patrigno codiceRenata Trandafir e la madre Gabriela uccise a fucilate, lei denunciò il patrigno ma il Codice rosso arrivò un mese dopo: carabiniere a giudizio - Era il 29 novembre del 2021, la data in cui Renata Trandafir, 22 anni, si presentà dai carabinieri di Castelfrando Emilia per denunciare le ... Da msn.com

denuncia violenze patrigno codice“Avevano denunciato”. Mamma e figlia uccise così in Italia, la scoperta che fa indignare - Era il 29 novembre 2021 quando Renata Trandafir, 22 anni, si presentò dai carabinieri di Castelfranco Emilia per denunciare le violenze subite dal ... Secondo thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Denuncia Violenze Patrigno Codice