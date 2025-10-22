Dentro al maxi cantiere dove verrà realizzata la galleria con il metodo Milano
I lavori procedono speditamente. Già da mesi le aree sono state recintate, le terre smosse e gli scavi avviati. L’avanzamento del crono-programma continua nel cantiere di Pedemontana a Biassono. Nella mattinata di martedì 21 ottobre l’assessore regionale Claudia Maria Terzi (Lavori pubblici) ed. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
