Dengue possibile caso a Pontedera Al via la disinfestazione | le aree interessate
Pontedera (Pisa), 22 ottobre 2025 – Il Comune di Pontedera ha reso noto un possibile caso di Dengue segnalato dall'Asl Toscana nord ovest. La persona colpita sarebbe rientrata di recente da un paese tropicale. Per precauzione, il sindaco Matteo Franconi ha firmato un'ordinanza che prevede un intervento urgente di disinfestazione contro la zanzara tigre, potenziale veicolo di trasmissione del virus. La zona interessata dall'intervento, che sarà eseguito da una ditta incaricata dal Comune di Pontedera, riguarda un’ area di circa 100 metri intorno al pronto soccorso dell' ospedale “Lotti”. L’obiettivo è ridurre al minimo l’eventuale rischio di trasmissione locale della malattia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
