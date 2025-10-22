Delusione Lang | Ho parlato una volta con Conte Scarso impiego? Ho firmato un contratto

L'olandese ha finora disputato 110 minuti divisi in sei partite, troppo pochi per essere soddisfatto. E il rapporto con Conte è tutto da costruire. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Delusione Lang: "Ho parlato una volta con Conte... Scarso impiego? Ho firmato un contratto"

Delusione Noa #Lang: c'entra lo scarso utilizzo con il Napoli finora ? - facebook.com Vai su Facebook

