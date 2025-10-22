Delitto Garlasco nuovo testimone | lo scontrino non è dei Sempio

Una persona si sarebbe presentata ai Carabinieri riferendo che l'ormai celebre scontrino non può essere ricondotto né a Sempio e né ai suoi genitori. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Delitto Garlasco, nuovo testimone: “lo scontrino non è dei Sempio”

