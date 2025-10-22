Delitto di Garlasco un supertestimone smonta l’alibi di Sempio | Lo scontrino del parcheggio a Voghera non è suo né della famiglia

Garlasco (Pavia), 22 ottobre 2025 - “Lo scontrino del parcheggio a Voghera     non è di Sempio ”. Ennesimo colpo di scena nell’inchiesta sulla morte Chiara Poggi, riportato da Il Corriere e la Repubblica. Secondo i due quotidiani un supertestimone ascoltato nella caserma dei carabinieri in via Moscova a Milano ha spiegato dettagliatamente come uno dei   punti cardine della difesa di Andrea Sempio non reggerebbe. Il supertestimone. Il supertestimone è ritenuto credibile dagli investigatori e avrebbe dato una serie di riscontri sul perché quel tagliando del parcheggio a Voghera del 13 agosto 2007 non può essere di Sempio e neppure di nessun suo famigliare compresa la madre Daniela Ferrari che custodì lo scontrino per poi darlo agli investigatori il 4 ottobre 2008. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

