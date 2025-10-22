Delitto di Garlasco un supertestimone smonta l’alibi di Andrea Sempio | Lo scontrino del parcheggio non era suo

Nuovo colpo di scena nelle indagini sul delitto di Garlasco: un supertestimone, infatti, avrebbe smontato l’alibi di Andrea Sempio. Un uomo si sarebbe presentato spontaneamente dai carabinieri di via Moscova, a Milano, raccontando che il ticket del parcheggio, presentato nel 2017 da Andrea Sempio come prova che, nelle ore in cui veniva uccisa Chiara Poggi a Garlasco lui in realtà si trovava a Vigevano, non apparterrebbe né a Sempio né tantomeno ai suoi familiari. La persona “informata sui fatti” viene ritenuta attendibile dai carabinieri, che hanno informato la procura di Pavia. Non è chiaro quali elementi abbia presentato il testimone, ma è plausibile ipotizzare che possa essere il vero proprietario dello scontrino. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Delitto di Garlasco, un supertestimone smonta l’alibi di Andrea Sempio: “Lo scontrino del parcheggio non era suo”

News recenti che potrebbero piacerti

Le Iene e la nuova verità su Garlasco, chi c’era in via Pascoli il giorno del delitto - facebook.com Vai su Facebook

Delitto di Garlasco, l’incredibile parabola di Massimo Lovati, che da storico avvocato difensore di Andrea Sempio ora si trasformando in avvocato di accusa del suo ex assistito. Mai visto un cambiamento così- Il video - X Vai su X

Delitto di Garlasco, un supertestimone smonta l’alibi di Andrea Sempio: “Lo scontrino del parcheggio non era suo” - Nuovo colpo di scena nelle indagini sul delitto di Garlasco: un supertestimone, infatti, avrebbe smontato l’alibi di Andrea Sempio. Scrive tpi.it

Delitto di Garlasco, un supertestimone smonta l’alibi di Sempio: “Lo scontrino del parcheggio non è suo né della famiglia” - Ritenuto credibile dagli inquirenti e se la sua tesi fosse confermata sarebbe un colpo incredibile per la linea difensiva dell’amico del fratello ci Chiara Poggi ... Scrive msn.com

Delitto di Garlasco, un supertestimone smonta l’alibi di Sempio: “Lo scontrino del parcheggio non è suo” - Un supertestimone si dichiara pronto a far luce sul caso del ticket del parcheggio ritrovato nella macchina del 36 enne, la prova di un’ora di sosta in piazz ... Da ilriformista.it