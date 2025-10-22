Delitto di Garlasco un nuovo testimone smentisce l' alibi di Sempio | lo scontrino del parcheggio non sarebbe suo

Vanityfair.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli inquirenti sono risaliti a una persona «informata sui fatti» che è stata interrogata sul ticket del parcheggio di Vigevano del 13 agosto 2007. Il biglietto era uno dei punti chiave della difesa del nuovo indagato per l'uccisione di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

delitto di garlasco un nuovo testimone smentisce l alibi di sempio lo scontrino del parcheggio non sarebbe suo

© Vanityfair.it - Delitto di Garlasco, un nuovo testimone smentisce l'alibi di Sempio: lo scontrino del parcheggio non sarebbe suo

Altri contenuti sullo stesso argomento

delitto garlasco nuovo testimoneDelitto di Garlasco, spunta un nuovo testimone: lo scontrino di Andrea Sempio sarebbe falso - Un testimone rimette in discussione il ticket del parcheggio di Vigevano, considerato per anni l’alibi di Andrea Sempio. Scrive panorama.it

delitto garlasco nuovo testimoneDelitto di Garlasco, c'è un nuovo testimone: "Lo scontrino-alibi non appartiene a Sempio" - Un uomo si è presentato spontaneamente nella caserma del Comando provinciale dei carabinieri di Milano, in via Moscova, per rilasciare ... Come scrive msn.com

delitto garlasco nuovo testimoneSpunta un nuovo testimone a Garlasco: "Lo scontrino del parcheggio non è di Sempio" - Secondo i quotidiani, gli inquirenti, che indagano su Sempio, avrebbero rintracciato un testimone, mai sentito finora, che a verbale ha spiegato di avere una ... Segnala huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Delitto Garlasco Nuovo Testimone