Delitto di Garlasco un nuovo testimone smentisce l' alibi di Sempio | lo scontrino del parcheggio non sarebbe suo

Gli inquirenti sono risaliti a una persona «informata sui fatti» che è stata interrogata sul ticket del parcheggio di Vigevano del 13 agosto 2007. Il biglietto era uno dei punti chiave della difesa del nuovo indagato per l'uccisione di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Delitto di Garlasco, un nuovo testimone smentisce l'alibi di Sempio: lo scontrino del parcheggio non sarebbe suo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Le Iene e la nuova verità su Garlasco, chi c’era in via Pascoli il giorno del delitto - facebook.com Vai su Facebook

Delitto di Garlasco, l’incredibile parabola di Massimo Lovati, che da storico avvocato difensore di Andrea Sempio ora si trasformando in avvocato di accusa del suo ex assistito. Mai visto un cambiamento così- Il video - X Vai su X

Delitto di Garlasco, spunta un nuovo testimone: lo scontrino di Andrea Sempio sarebbe falso - Un testimone rimette in discussione il ticket del parcheggio di Vigevano, considerato per anni l’alibi di Andrea Sempio. Scrive panorama.it

Delitto di Garlasco, c'è un nuovo testimone: "Lo scontrino-alibi non appartiene a Sempio" - Un uomo si è presentato spontaneamente nella caserma del Comando provinciale dei carabinieri di Milano, in via Moscova, per rilasciare ... Come scrive msn.com

Spunta un nuovo testimone a Garlasco: "Lo scontrino del parcheggio non è di Sempio" - Secondo i quotidiani, gli inquirenti, che indagano su Sempio, avrebbero rintracciato un testimone, mai sentito finora, che a verbale ha spiegato di avere una ... Segnala huffingtonpost.it