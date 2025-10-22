Le ultime sul delitto. «La storia di quello scontrino non è come è stata raccontata». Secondo quanto emerge dalle ultime indagini sul delitto di Garlasco, un nuovo testimone avrebbe fornito elementi in grado di mettere in discussione l’alibi di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi e nuovamente indagato per l’omicidio. Gli inquirenti di Pavia ritengono che la testimonianza raccolta nelle ultime ore possa smentire uno dei punti centrali della difesa di Sempio: lo scontrino del parcheggio di Vigevano datato 13 agosto 2007. Il documento era stato consegnato ai carabinieri il 4 ottobre 2008, oltre un anno dopo il delitto, e nella prima indagine del 2017 era stato uno degli elementi su cui il gip Fabio Lambertucci aveva basato l’archiviazione, nell’inchiesta coordinata dall’allora procuratore aggiunto Mario Venditti, oggi indagato a Brescia per corruzione. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Delitto di Garlasco, testimone mette in dubbio lo scontrino di Sempio