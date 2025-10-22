Delitto di Garlasco testimone mette in dubbio lo scontrino di Sempio

361magazine.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime sul delitto. «La storia di quello scontrino non è come è stata raccontata». Secondo quanto emerge dalle ultime indagini sul delitto di Garlasco, un nuovo testimone avrebbe fornito elementi in grado di mettere in discussione l’alibi di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi e nuovamente indagato per l’omicidio. Gli inquirenti di Pavia ritengono che la testimonianza raccolta nelle ultime ore possa smentire uno dei punti centrali della difesa di Sempio: lo scontrino del parcheggio di Vigevano datato 13 agosto 2007. Il documento era stato consegnato ai carabinieri il 4 ottobre 2008, oltre un anno dopo il delitto, e nella prima indagine del 2017 era stato uno degli elementi su cui il gip Fabio Lambertucci aveva basato l’archiviazione, nell’inchiesta coordinata dall’allora procuratore aggiunto Mario Venditti, oggi indagato a Brescia per corruzione. 🔗 Leggi su 361magazine.com

delitto di garlasco testimone mette in dubbio lo scontrino di sempio

© 361magazine.com - Delitto di Garlasco, testimone mette in dubbio lo scontrino di Sempio

Argomenti simili trattati di recente

delitto garlasco testimone metteDelitto di Garlasco, testimone mette in dubbio lo scontrino di Sempio - «La storia di quello scontrino non è come è stata raccontata». Riporta 361magazine.com

delitto garlasco testimone metteDelitto di Garlasco, un nuovo testimone smentisce l'alibi di Andrea Sempio: lo scontrino del parcheggio non sarebbe suo - Gli inquirenti sono risaliti a una persona «informata sui fatti» che è stata interrogata sul ticket del parcheggio di Vigevano del 13 agosto 2007. Si legge su vanityfair.it

delitto garlasco testimone metteDelitto di Garlasco, testimone: “Lo scontrino non era di Andrea Sempio” - Un testimone avrebbe "smontato" la versione fornita da Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Delitto Garlasco Testimone Mette