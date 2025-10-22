Delitto di Garlasco testimone | Lo scontrino non era di Andrea Sempio

Nuovi sviluppi nell’inchiesta sul delitto di Garlasco. Un testimone avrebbe “smontato” la versione fornita da Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi di recente iscritto nel registro degli indagati per l’omicidio della 26enne uccisa nel 2007 in provincia di Pavia, mettendo in discussione la veridicità del famoso “scontrino del parcheggio” di Vigevano, elemento centrale nella sua difesa. Secondo quanto riporta ‘Il Corriere della Sera’ gli inquirenti “nelle ultime ore sono risaliti a una persona ‘informata sui fatti’ interrogata sul caso del ticket del parcheggio di Vigevano del 13 agosto 2007 (giorno in cui avvenne il delitto di Garlasco), fornito un anno dopo il delitto — il 4 ottobre 2008 — ai carabinieri di Vigevano da Andrea Sempio, quando venne interrogato per la seconda volta. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Delitto di Garlasco, testimone: “Lo scontrino non era di Andrea Sempio”

