Delitto di Garlasco spunta un super testimone | La storia dello scontrino non è come è stata raccontata

Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi torna sotto i riflettori con un elemento che potrebbe rivelarsi decisivo. Un nuovo testimone, definito dagli inquirenti come una persona informata sui fatti, ha fornito dichiarazioni che mettono in dubbio l’alibi di Andrea Sempio, attualmente unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. Al centro della contestazione c’è il famoso scontrino di un parcheggio di Vigevano, un pezzo di carta che Sempio ha sempre indicato come prova della sua innocenza. Secondo quanto emerso, il testimone avrebbe raccontato agli investigatori che la storia non è come è stata raccontata. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Delitto di Garlasco, spunta un super testimone: “La storia dello scontrino non è come è stata raccontata”

Contenuti che potrebbero interessarti

Delitto di #Garlasco: “Quello scontrino l’ho preso io”, Andrea Sempio nella lunga intervista all’inviato Vittorio Romano sul tagliando del parcheggio di Vigevano che, secondo alcuni quotidiani di oggi, un testimone avrebbe dichiarato che invece gli sarebbe stat - facebook.com Vai su Facebook

Delitto di Garlasco: Il giallo dello scontrino riapre i dubbi sull’alibi di Andrea Sempio - X Vai su X

Delitto di Garlasco, spunta un super testimone: “La storia dello scontrino non è come è stata raccontata” - Delitto di Garlasco, spunta un super testimone: “La storia dello scontrino non è come è stata raccontata” ... Da msn.com

Garlasco, nuovo super-testimone distrugge l’alibi di Sempio. Svolta sullo scontrino: “Non l’ha fatto Andrea”. La reazione in TV del suo avvocato - In mattinata la testimonianza raccolta dai carabinieri su quanto successo il 13 agosto del 2007 avrebbe rimesso in discussione tutto: : “Non l’ha fatto Andrea” ... Si legge su libero.it

Delitto di Garlasco, spunta un nuovo testimone: «Lo scontrino di Andrea Sempio è falso» - Un testimone rimette in discussione il ticket del parcheggio di Vigevano, considerato per anni l’alibi di Andrea Sempio. Da panorama.it