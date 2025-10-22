Delitto di Garlasco spunta un nuovo testimone | lo scontrino di Andrea Sempio sarebbe falso

C’è un nuovo nome nel fascicolo del delitto di Garlasco, e la sua testimonianza rischia di riscrivere una parte importante della storia. Gli inquirenti della Procura di Pavia avrebbero infatti ascoltato una persona “informata sui fatti” che avrebbe smentito la versione sullo scontrino di Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara Poggi tornato di recente al centro dell’indagine. Secondo quanto emerso, il testimone avrebbe fornito elementi tali da mettere in discussione l’autenticità del ticket del parcheggio di Vigevano, datato 13 agosto 2007, lo stesso giorno dell’omicidio. Quel biglietto — consegnato ai carabinieri il 4 ottobre 2008, oltre un anno dopo i fatti — era stato a lungo ritenuto una prova decisiva in favore di Sempio, contribuendo all’ archiviazione del 2017 firmata dal gip Fabio Lambertucci. 🔗 Leggi su Panorama.it

